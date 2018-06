Actualidade

O "think tank" Portugal Talks vai fazer, até outubro, um estudo sobre a abstenção e as suas causas em Portugal e apresentar propostas concretas, num encontro a realizar em Cascais.

O lançamento do Portugal Talks, que fará reuniões bienais, intercaladas com as Conferências do Estoril, da Câmara Municipal de Cascais, foi feito hoje de manhã, num debate na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em que se discutiu o fenómeno da abstenção.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da câmara de Cascais e membro do Portugal Talks, afirmou tratar-se de um "think action tank", direcionado para "propostas e soluções concretas" para problema das democracias.