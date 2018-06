Rock in Rio

A programação do festival Rock in Rio Lisboa será suspensa no sábado durante o jogo dos oitavos de final do Mundial de futebol que opõe Portugal ao Uruguai, sendo a partida exibida em todo o recinto.

De acordo com fonte da organização, em declarações à Lusa, a programação será suspensa "em todos os palcos", estando os novos horários, que serão divulgados ainda hoje, a ser ultimados.

Além disso, o jogo será transmitido "em todos os ecrãs da 'cidade do rock'".