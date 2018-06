Actualidade

O saldo acumulado da dívida pública no final de 2017, excluindo garantias, foi de 661 mil milhões de meticais (9.500 mil milhões de euros), correspondente a cerca de 81,8% do PIB, anunciou o Governo.

A dívida pública em dólares cresceu cerca de 10,0% e a dívida interna subiu 21%, mas, no global, o saldo desta rubrica na Conta Geral do Estado (CGE) de 2017 caiu 5,7% por via da valorização do metical, moeda moçambicana.

Os números fazem parte da CGE divulgada pelo Ministério da Economia e Finanças e consultada hoje pela Lusa.