Sporting

Frederico Varandas, antigo responsável pelo departamento clínico do Sporting, apresentou hoje a sua candidatura à presidência dos 'leões', e disse que o clube "precisa de paz, de decência e de estabilidade".

"O Sporting precisa de competência, de credibilidade, de ser respeitado e de se dar ao respeito. Precisa de liderança. Está a dar-se um processo de normalização do clube, que culmina com as eleições. Estou aqui para anunciar a minha candidatura à presidência do Sporting", afirmou Varandas, três dias depois de a maioria dos sócios do Sporting reunidos em Assembleia Geral terem votado a destituição do cargo de Bruno de Carvalho.

Frederico Varandas demitiu-se das suas funções no clube lisboeta na sequência do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em 15 de maio, quando cerca de 40 adeptos encapuzados agrediram jogadores e membros da equipa técnica.