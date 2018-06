Actualidade

A intervenção de conservação e estudo realizada no Templo Romano de Évora, no ano passado, foi "pioneira" e permitiu perceber a "qualidade construtiva absolutamente notável" do monumento, disse hoje a diretora regional de Cultura do Alentejo.

Segundo Ana Paula Amendoeira, que falava aos jornalistas, em Évora, o templo romano, do século I depois de Cristo (d.C.), único no país e um dos mais notáveis da Península Ibérica, "nunca tinha tido" qualquer "intervenção de conservação".

"É uma intervenção pioneira porque desde o século XIX que não havia intervenções no templo" e, a realizada nessa altura, "não foi de conservação, foi de restauro", para "libertar" o monumento, que "tinha outras funções", da "alvenaria que preenchia os vãos das colunas".