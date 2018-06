Actualidade

O novo chefe de missão para Angola do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse hoje, em Luanda, que a organização financeira vai continuar a garantir apoio a todos os esforços do Governo angolano para a estabilização da sua economia.

Mário Zamaroczy falava aos jornalistas no final de um encontro que manteve com o ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, para sua apresentação nas funções de chefe da Missão de supervisão Económica para Angola, junto do Departamento Africano do FMI em Washington.

"Isto é uma missão do FMI que visita Luanda mediante pedido das autoridades angolanas para responder ao interesse que as autoridades demonstraram sobre a possibilidade de se levar a cabo um programa juntamente com o FMI", disse o francês Mário Zamaroczy, que substitui no cargo o brasileiro Ricardo Veloso.