OE2018

O défice orçamental em contas públicas totalizou 2.225 milhões de euros até maio, mais 1.592 milhões de euros face ao período homólogo, divulgou hoje o Ministério das Finanças.

Num comunicado que antecede a publicação, pela Direção-Geral de Orçamento (DGO), da síntese de execução orçamental até maio, o Ministério das Finanças afirma ainda que o excedente primário ascendeu a 1.505,5 milhões de euros.

"A evolução do saldo global é explicada por um crescimento da despesa (2,9%) acompanhado de um decréscimo da receita (-2,3%)", avança o Ministério de Mário Centeno, explicando que a receita foi afetada pelo aumento dos reembolsos de IVA e IRS e pelo adiamento na entrega do modelo 22 do IRC de maio para junho.