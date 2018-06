Actualidade

A TAP registou entre as 20:00 de domingo e esta manhã mais de 50 cancelamentos nos aeroportos de Lisboa e do Porto, tendo um sindicato contabilizado "mais de 70" no fim de semana na capital.

Segundo a contagem feita pela agência Lusa, foram canceladas 20 chegadas e 14 partidas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, sobretudo de voos de e para o Porto, regiões autónomas, cidades europeias e também Marraquexe (Marrocos) e Rio de Janeiro (Brasil).

Já em relação ao Porto, houve 12 chegadas canceladas e sete partidas que não se efetuaram, sobretudo em relação a Lisboa, Madeira e cidades europeias.