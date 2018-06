Actualidade

O Fundo de Apoio Municipal vai distribuir dividendos no valor de 2,5 milhões de euros pelos acionistas, que são o Estado central e os municípios, disse hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

"O FAM tem cumprido os seus objetivos e, pela primeira vez de modo significativo", vai fazer, nas "próximas três/quatro semanas", distribuição de "dividendos aos acionistas", anunciou Manuel Machado, que falava aos jornalistas, hoje, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da Associação.

Constituído em partes iguais pelo Estado central (50%) e pelos municípios (50%), o Fundo vai "remunerar parte do capital investido", sublinhou Manuel Machado, referindo que, no início da reunião de hoje, a direção da ANMP recebeu o presidente, Miguel Almeida, e outros elementos da Comissão Executiva do FAM.