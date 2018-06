Actualidade

O novo arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, encarou hoje a sua nomeação como um desafio, apesar de se considerar "trigo do Minho feito pão no Alentejo" por ter origens em Barcelos e vivido 34 anos na cidade alentejana.

"Eu costumava dizer muitas vezes e disse no dia da minha ordenação episcopal, a 29 de junho de 2014, na Sé Catedral de Évora, que sou trigo do Minho feito pão no Alentejo", afirmou Francisco Senra Coelho, em declarações à agência Lusa.

O até agora bispo auxiliar de Braga assinalou que tem origens em Barcelos, no concelho de Braga, mas recordou que teve uma "estadia muito longa" no Alentejo, onde chegou com apenas 18 anos para estudar.