OE2018

O saldo da Segurança Social aumentou 15,7% até maio, atingindo 1.488 milhões de euros, o que representa mais 202,1 milhões de euros face ao período homólogo, anunciou hoje o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Num comunicado que antecede a síntese de execução orçamental, o ministério tutelado por Vieira da Silva adianta que "a melhoria do saldo resulta de um aumento de 3,3% da receita efetiva, que compara com um ritmo inferior de crescimento da despesa efetiva, na ordem de 1,6%".

A receita da Segurança Social totalizou 10.950,1 milhões de euros até maio, apesar da redução das transferências correntes do Orçamento de Estado (OE), "uma vez que foi eliminada em 2018 a transferência extraordinária do OE para cobertura do défice" do sistema que, segundo o Ministério, tinha atingido 179 milhões de euros até maio de 2017.