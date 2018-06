Actualidade

O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra vai ser o palco do ciclo de música "Hortus musicalis", com concertos gratuitos de manhã, ao início da tarde e ao pôr-do-sol, em julho e setembro.

O ciclo, com seis concertos, pretende acompanhar "a passagem do dia solar" a partir de "vários recantos do Jardim Botânico", sendo um "convite para uma viagem no tempo - o tempo da música, ao correr do dia - e no espaço", anunciou hoje a Universidade de Coimbra em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"Foi uma proposta que o Jardim fez ao Jazz ao Centro. Gostávamos de experimentar esta ideia de ter música no jardim e ter pessoas a ouvir música no jardim, a diferentes horas do dia", explicou à Lusa o diretor do Botânico de Coimbra, António Gouveia.