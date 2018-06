Actualidade

O Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) associou-se à greve nacional marcada para os dias 29 de junho, 02 e 03 de julho pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado às redações, o SOJ adianta que se junta aos três dias de greve dos funcionários judiciais "sem prejuízo de manter a greve ao trabalho (es)forçado que decorre até 31 de dezembro".

Entende o Sindicado dos Oficiais de Justiça (SOJ) que continua "a não existir qualquer resposta, por parte do Governo, no sentido de garantir a realização de processos negociais, nomeadamente quanto à contagem do tempo de congelamento da carreira, regime de aposentação e revisão estatutária".