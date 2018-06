Actualidade

O Tribunal de Grande Instância de Paris rejeitou o pedido dos trabalhadores da sucursal francesa da Caixa Geral de Depósitos para terem acesso ao plano de reestruturação do banco acordado entre o Governo português e Bruxelas.

A decisão do tribunal foi pronunciada hoje, na 11ª semana de uma greve iniciada a 17 de abril, no âmbito da qual se realizaram 10 ações de protesto em Paris.

O tribunal considerou que as versões integrais do plano de reestruturação de 2012/2013 e do plano de 2016/2017 "estão na posse do Estado português" e que estão sujeitas à confidencialidade "coberta pelo segredo profissional".