O ministro da Saúde norte-americano afirmou hoje no Senado que as autoridades têm ainda sob custódia 2.047 crianças que foram retiradas aos pais no âmbito da "tolerância zero" aos imigrantes ilegais, entretanto suspensa.

Este número representa apenas menos seis crianças do que as que estavam, na quarta-feira passada, sob custódia dos serviços de saúde (2.053).

Alex Azar, ouvido hoje na comissão de Finanças do Senado norte-americano, não esclareceu se entretanto foram colocadas mais crianças sob custódia das autoridades dos EUA desde a semana passada.