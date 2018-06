Actualidade

A ANA Aeroportos de Portugal lamentou hoje as agressões a trabalhadores da Groundforce nas portas de embarque do aeroporto de Lisboa, situações que extravasam o âmbito da sua atuação, e reiterou a confiança nas forças de segurança.

"Os acontecimentos em questão extravasam o âmbito de atuação da ANA Aeroportos de Portugal, que lamenta os episódios e reitera a sua confiança nas forças de segurança que desempenham funções no Aeroporto Humberto Delgado e com quem se coordena regularmente", segundo fonte oficial da empresa, em reposta à agência Lusa.

A concessionária do aeroporto afirmou ainda manter "sempre disponibilidade e um diálogo ativo com os vários 'stakeholders' do aeroporto no sentido da melhoria contínua".