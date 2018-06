Venezuela

O Governo português vai enviar uma missão de dois funcionários à Venezuela, para acelerar o despacho relativos a centenas de pedidos de nacionalidade que estão atrasados.

O envio da missão foi anunciado pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, após uma reunião com os conselheiros das comunidades, que teve lugar no Consulado Geral de Portugal em Valência.

"Eu queria transmitir uma mensagem muito relevante para a comunidade portuguesa da Venezuela que agora foi transmitida aos conselheiros das Comunidades e que tem que ver com o facto de nas próximas semanas chegar à Venezuela uma missão de serviço publico com origem no instituto dos registos e notariado, no Ministério da Justiça tendo em vista acelerar, em posto, o despacho relativos aos pedidos de nacionalidade", disse à Agência Lusa.