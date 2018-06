Actualidade

O ministro da Administração Interna assumiu hoje a "responsabilidade política" pelo atraso em alguns meses do diploma com as alterações à lei da segurança privada, justificando a demora com a necessidade de incorporar novas matérias.

Eduardo Cabrita, que falava no âmbito de uma audição parlamentar na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, respondia às críticas do deputado do PSD Carlos Peixoto sobre o atraso na entrada na Assembleia da República da proposta da alteração da lei da segurança privada.

O ministro esclareceu que o processo está atrasado alguns meses porque o Governo decidiu que devia "incorporar novas questões" na lei, nomeadamente matérias relacionadas com a violência na noite e com o setor bancário.