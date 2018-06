Actualidade

A série filatélica dedicada à visita do papa Francisco a Fátima, em maio do ano passado, foi distinguida com o Prémio Asiago/2017 de Filatelia, anunciaram hoje os CTT-Correios de Portugal.

"A Comissão Internacional do Prémio Asiago de Filatelia, um dos mais antigos e prestigiados galardões do mundo para o 'design' filatélico, muitas vezes designados como os 'Óscares da Filatelia', atribuiu o Prémio Asiago 2017 à emissão filatélica dos CTT - Correios de Portugal dedicada à visita de Sua Santidade o papa Francisco I, a Fátima, por ocasião do centenário das aparições de Nossa Senhora", afirma em comunicado a entidade postal.

Segundo a mesma fonte, "esta emissão foi articulada com os Serviços Históricos e Culturais do Santuário de Fátima [no distrito de Leiria] e recebeu ainda a validação do Vaticano, no que respeitou à reprodução da imagem" do papa Francisco.