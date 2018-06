Actualidade

O governador do Banco de Portugal disse hoje que Portugal tem de manter a trajetória de redução da dívida acumulada e que a zona euro continuará a apoiar as emissões de dívida portuguesa.

Numa audição no Parlamento, no grupo de trabalho sobre envidamento público e privado, Carlos Costa afirmou, que Portugal não será afetado pela redução do programa de compra de dívida do Banco Central Europeu (uma vez que as compras de dívida de Portugal já ficavam abaixo dos limites, devido às regras do próprio programa).

Contudo, disse que em algum momento haverá o fim de compras líquidas de dívida.