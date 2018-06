Casa Pia

O Ministério da Justiça disse hoje que ainda não tomou posição sobre o acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que deu razão parcial a uma queixa do ex-apresentador de televisão Carlos Cruz, no âmbito do caso Casa Pia.

"O acórdão irá ser objeto da necessária análise, após o que será tomada uma decisão", afirmou o gabinete da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, numa resposta por escrito à agência Lusa, sem mais detalhes.

O TEDH deu razão ao antigo apresentador de televisão Carlos Cruz na parte de uma queixa que este tinha apresentado referente à recusa de provas submetidas pela defesa no processo Casa Pia.