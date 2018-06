Actualidade

A bolsa de Lisboa segue hoje negativa, acompanhando as congéneres europeias e invertendo a tendência da abertura, com o BCP a pressionar as negociações.

Pelas 08:45, o índice português de referência, o PSI20, seguia a desvalorizar 0,38% para os 5.551,05 pontos, com sete ações positivas, duas inalteradas e nove negativas.

O BCP e a Semapa seguiam a perder 1,33% para 0,2598 euros, seguido da Semapa que desvalorizava 0,88% para 22,50 euros.