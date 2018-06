Actualidade

O Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, disse hoje suspeitar que um grupo ligado à ex-primeira dama Grace Mugabe terá estado por detrás do ataque de sábado contra o seu comício, que teria como objetivo matá-lo.

O ataque no final do comício de Mnangagwa, em Bulawayo, foi o primeiro ato grave de violência do atual período eleitoral, tendo provocado a morte de dois seguranças do Presidente e ferido cerca de 40 pessoas.

Em declarações à BBC, Mnangagwa disse hoje suspeitar que o ataque foi perpetrado pelo grupo G40, que apoiou a candidatura de Grace Mugabe à Presidência do Zimbabué, embora não tenha acusado diretamente a mulher do antigo Presidente.