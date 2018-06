Actualidade

A consultora britânica Focus Economics considerou hoje que Angola vai sair da "recessão prolongada" dos últimos dois anos e crescer 1,9% este ano e 2,3% em 2019, com as reformas a merecerem a confiança dos investidores.

"Uma rápida recuperação económica no princípio de 2018, no seguimento de uma recessão prolongada nos útimos dois anos, não parece provável, de acordo com os indicadores económicos disponíveis", escrevem os analistas desta consultora britânica.

Na análise mensal às economias africanas, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a Focus Economics acrescenta que "apesar de melhorar ligeiramente face ao trimestre anterior, o indicador de clima económica permaneceu em território negativo no primeiro trimestre, onde está há mais de dois anos".