Actualidade

O Museu Guggenheim de Bilbau (Espanha) apresenta, a partir de sexta-feira, a exposição "Sou o teu espelho" da artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos, conhecida internacionalmente pelas suas obras em grande dimensão de objetos da vida quotidiana.

A exposição, que pode ser visitada até 11 de novembro, tem uma seleção de trinta obras realizadas entre 1997 e a atualidade da mais internacional dos artistas portugueses da geração de Joana Vasconcelos, que nasceu em Paris, em 1971.

A mostra inclui 14 obras inéditas, entre elas a instalação de grande dimensão "Egeria", concebida especificamente para ficar suspensa no pátio central (átrio) do museu, onde irá interagir com os complexos espaços desenhados pelo arquiteto do edifício, o norte-americano, nascido no Canadá, Frank Gehry.