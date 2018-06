Actualidade

Lisboa, 27 jun Lusa) - O presidente do PSD, Rui Rio, chega hoje ao final da tarde a Luanda, onde irá encontrar-se na quinta-feira com o Presidente de Angola, João Lourenço, confirmou à Lusa fonte oficial do PSD.

De acordo com a mesma fonte, Rio já se encontra em viagem e, além de João Lourenço, tem encontros previstos com outros dirigentes angolanos, devendo regressar a Lisboa na sexta-feira, numa deslocação "acordada entre as duas partes".

A notícia foi hoje avançada por vários órgãos de comunicação social, que sublinham que esta viagem acontece pouco tempo depois da Procuradoria-Geral da República ter transferido para Angola o processo judicial que envolve o ex-vice-presidente do país, Manuel Vicente.