Actualidade

O Centro de Arte Contemporânea (CAC) Graça Morais de Bragança comemora, no sábado, dez anos com novas exposições de inéditos da pintora transmontana, uma retrospetiva da década e a apresentação da coleção própria com obras de vários artistas.

Na data era esperado o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, depois dos resultados de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol, irá estar na Rússia, no sábado, adiando a visita a Bragança e consequentemente a inauguração das exposições, como já confirmou a Câmara Municipal, responsável pelo CAC.

No espaço cultural instalado num edifício histórico remodelado pelo arquiteto Souto de Moura está tudo a postos para as comemorações da década, que se prolongarão até outubro, e incluem também concertos no jardim, conversas, conferências, ou a apresentação de dois catálogos retrospetivos, uma das 22 exposições de Graça Morais, e outro de todas as exposições temporárias realizadas.