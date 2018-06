Actualidade

As crianças poderem brincar e criar foi uma aposta do Centro de Arte Contemporânea (CAC) Graça Morais de Bragança, que em dez anos criou numa geração novos hábitos e pôs os filhos a levarem os pais ao museu.

O CAC comemora, no sábado, uma década, com o diretor Jorge da Costa e a "madrinha" Graça Morais a destacarem, em entrevista à agência Lusa, a aposta na formação de públicos e a aproximação à arte, além do contributo social e económico para a cidade.

Este centro, como destacou o diretor, "investiu muito no serviço educativo e criou nesta geração de crianças, neste dez anos, o hábito de virem naturalmente a um museu, de usufruírem, de experienciarem, de verem o museu como um lugar normal, agradável".