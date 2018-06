Sporting

O Sporting desconvocou a Assembleia Geral marcada para sábado, que serviria para aprovação do Orçamento e Plano de Atividades, anunciaram hoje a Mesa da Assembleia Geral, a Comissão de Gestão e a Comissão de Fiscalização, em comunicado conjunto.

Estes três órgãos sociais do Sporting em exercício entenderam que a responsabilidade pela elaboração desse Plano de Atividades e desse Orçamento para o exercício económico de 01 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019 "deverá pertencer ao Conselho Diretivo que resultar" das eleições agendadas para 08 de setembro, nas quais os sócios vão escolher o sucessor de Bruno de Carvalho na presidência do clube, destituído na Assembleia Geral de sábado, com 71,36% dos votos.

"Foi considerado que a decisão ora tomada é a que melhor defende e salvaguarda os interesses do clube, uma vez que não vincula o futuro Conselho Diretivo ao cumprimento de um Orçamento e um Plano de Atividades que não elaborou e que condicionaria toda a sua atividade durante o respetivo exercício económico", justificam os três órgãos, no comunicado conjunto enviado à agência Lusa.