Actualidade

Os deputados destacaram hoje a importância da transposição da nova diretiva europeia dos pagamentos, lamentando que esta esteja com um atraso de quase seis meses em Portugal, o Governo pede uma votação extraordinária "antes das férias do verão".

A Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa ouviu hoje o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de lei que transpõe a diretiva europeia no âmbito de um novo regime jurídico dos serviços de pagamento de moeda eletrónica e que chegou em meados de abril ao Parlamento.

O governante reconheceu o atraso, justificando-o com a complexidade do tema e destacando que durante o processo "foram recebidos 12 pareceres" de entidades representativas do setor e referindo que existem 11 estados-membros na situação de Portugal, entre os quais Holanda, Espanha e Bélgica.