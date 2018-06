Actualidade

O piloto português Miguel Oliveira admitiu hoje que precisa de melhorar o desempenho na qualificação para as corridas de Moto2, mas manifestou-se confiante em conquistar mais um pódio na etapa holandesa do Mundial de motociclismo de velocidade.

"Não podemos partir de tão longe aos domingos, porque é um risco que não podemos continuar a assumir. Temos de melhorar o nosso trabalho às sextas-feiras e aos sábados para chegarmos aos domingos da forma mais preparada possível", observou Oliveira, citado pela sua assessoria de comunicação.

O piloto da KTM, segundo classificado do Mundial, a um ponto do líder, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), espera "poder voltar ao pódio" em Assen, na Holanda, palco da oitava prova do campeonato, dando sequência ao triunfo conquistado em Itália e ao segundo lugar obtido em Espanha.