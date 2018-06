Actualidade

Os proprietários de "O almoço do trolha", de Júlio Pomar, disseram à Lusa que, "enquanto o quadro estiver na Coleção Manuel de Brito, não faz sentido" a sua classificação pelo Património Cultural.

O quadro "O almoço do trolha" não está à venda, encontra-se preservado nas reservas da galeria, numa situação de todo diferente da prevista na lei para classificação como bem de "interesse público", prevista para casos de exportação, com dano para o património.

"Enquanto o quadro estiver na Coleção Manuel de Brito, não faz sentido para nós essa classificação", disse o galerista Rui de Brito, contactado pela agência Lusa, na sequência do arquivamento do processo de classificação da pintura pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), publicado na segunda-feira, em Diário da República, "por falta de consentimento do proprietário da obra".