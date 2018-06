Actualidade

A Polícia Judiciária fez na terça-feira buscas nas instalações do Porto da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) no âmbito de investigações "sobre um processo de concessão de incentivos", informou hoje a agência.

"A AICEP Portugal Global informa que esta terça-feira, dia 26 de junho, estiveram nas instalações do Porto as autoridades competentes, no âmbito de uma investigação sobre um processo específico de concessão de incentivos em que a AICEP interveio como organismo intermédio", lê-se no comunicado emitido.

Assegurando estar "a colaborar com as autoridades no sentido de fornecer todos os elementos pretendidos para o esclarecimento da verdade", a AICEP adianta que "está também a analisar internamente a situação".