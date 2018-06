Actualidade

A Câmara Municipal de Ílhavo anunciou hoje, para o próximo trimestre, uma programação cultural que inclui concertos de X-Wife e The Poppers, uma 'masteclass' da coreógrafa belga Isabelle Beernaeert e até um concerto interativo com 'smartphones'.

A cargo do projeto 23 Milhas, que coordena a programação integrada da Fábrica das Ideias (na cidade da Gafanha da Nazaré), do Cais Criativo (na praia da Costa Nova), do Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre e da Casa da Cultura de Ílhavo (na sede do concelho), o cartaz de julho a setembro prevê ainda um prolongamento do festival intermunicipal de músicas do mundo Festim e um concerto de tributo ao desaparecido cantautor Carlos Paião.

No âmbito do Festival do Bacalhau também haverá espetáculos por Bonga, The Black Mamba, HMB e o concerto que junta a Banda Nova de Ílhavo ao grupo Quinta do Bill; no programa mais informal "Marolas", espera-se Nerve e Jimmy P; e a secção paralela prolonga-se com exposições de ilustração, música para bebés e teatro de revista com Carlos Cunha.