Actualidade

A partir da ideia de "intersecções em África", a artista plástica portuguesa Ângela Ferreira inaugura uma nova exposição em Lisboa, convocando a vida dela, da cantora sul-africana Miriam Makeba e do luso-americano George Wright.

Inserida no "Project Room", do Museu Arte Arquitetura Tecnologia (MAAT), Ângela Ferreira concretizou a exposição "Pan African Unity Mural", que consiste numa série de pinturas e desenhos nas paredes de uma das salas do MAAT, numa escultura e numa estrutura de maqueta arquitetónica.

"Ao contrário de como sempre trabalho, comecei a trabalhar em vários sentidos e a ideia de intersecções em África, a ideia de que as fronteiras de África são todas artificiais e que os problemas de imigração em África são muito parecidos ou tão graves como são na Europa", afirmou hoje Ângela Ferreira numa apresentação da exposição aos jornalistas.