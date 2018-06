Mundial2018

O selecionador português de futebol considerou hoje que no cômputo geral da fase de grupos do Mundial2018 Portugal foi mais prejudicado pelo videoárbitro (VAR), dando como exemplo o penálti que custou o empate 1-1 com o Irão.

"Falei com dois diretores da Internacional Board (da FIFA). Dos 15 lances avaliados pelo VAR só houve um erro de arbitragem, a marcação do penálti no jogo com irão", exemplificou.

Apesar das queixas sobre o VAR, que poderão ter custado o primeiro lugar no grupo B, derivando a formação das 'quinas' para o lado da competição com opositores teoricamente mais complicados, Fernando Santos diz que a arbitragem é tema que não o preocupa.