Os acionistas da EDP Renováveis aprovaram hoje em assembleia-geral extraordinária o Conselho de Administração para o próximo triénio, reduzido a 15 elementos, com três mulheres, e um representante dos acionistas minoritários.

Na reunião magna que decorreu em Madrid, sede da empresa liderada por João Manso Neto, na qual esteve representado 93,87% do capital, mais de 90% dos acionistas aprovaram a redução do número de elementos do Conselho de Administração de 17 para 15, e os nomes propostos para os lugares, segundo fonte ligada ao processo.

Em representação dos acionistas minoritários - Axxion e Massachusetts Financial Services Company --, que passam a nomear um elemento, entra Alejandro Fernandez de Araoz Gómez-Acebo.