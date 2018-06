Migrações

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio afirmou hoje que o ex-comissário europeu António Vitorino "tem todas as condições" para ser eleito na sexta-feira para a direção-geral da Organização Internacional das Migrações, lembrando, porém, que estes processos são complexos.

"Como é natural, espero que ganhe. Acho que tem todas as condições para isso, mas essas coisas nunca são diretas. Há sempre muitas coisas à volta e, portanto, vamos ver como isso corre", disse o antigo chefe de Estado português, em declarações aos jornalistas, à margem de um encontro com mais de 50 estudantes sírios que hoje decorreu no Forte São Julião da Barra, em Oeiras, a convite do Ministério da Defesa Nacional.

Os 169 Estados-membros da Organização Internacional das Migrações (OIM) elegem na sexta-feira o novo diretor-geral do organismo que desde 2016 integra a estrutura multilateral da ONU, figurando entre os três candidatos ao cargo o português António Vitorino.