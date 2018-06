Actualidade

O PSD propôs hoje a criação de uma comissão parlamentar eventual para debate de medidas de combate ao declínio demográfico, mas o PS salientou que já existe um grupo de trabalho na Assembleia da República sobre esta matéria.

O anúncio foi feito pela deputada da bancada do PSD Clara Marques Mendes, no arranque de um debate no plenário da Assembleia da República agendado pelo partido sobre natalidade e políticas para a infância.

"O objetivo é tornar este debate amplo e participado, sereno e racional, nacional e não partidário (...). O intuito não é o cercear a iniciativa dos partidos ou dos futuros programas eleitorais. Mas, ao contrário, facultar-lhes elementos adicionais de análise e informação que permita aprofundar as suas ideias", justificou Clara Marques Mendes.