Venezuela

O Governo português vai abrir um concurso para admitir cinco funcionários para os consulados-gerais de Portugal para responder à procura elevada de atos consulares.

A abertura do concurso foi confirmada à agência Lusa pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, à margem de um encontro com centenas de portugueses e lusodescendentes que decorreu na cidade de Maracay, 100 quilómetros a oeste de Caracas.

"Destacaria, por um lado a informação que prestei da abertura de um novo concurso público para a admissão de pessoal tendo em vista reforçar os postos consulares com mais cinco funcionários, isto para além dos dois que virão do instituto dos registos e do notariado ", disse.