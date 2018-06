Actualidade

A câmara ajudicatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA anunciou hoje ter decidido excluir os italianos do AC Milan das próximas duas temporadas das competições europeias de futebol.

Em comunicado, o corpo presidido pelo jurista português José Narciso da Cunha Rodrigues explicou que a decisão se deve à quebra nas regras do 'fair play' financeiro, em particular "o requerimento de 'break even'".

"O clube está excluido de participar nas competições europeias para que se qualifique nas próximas duas temporadas", com efeitos já em 2018/19.