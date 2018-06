Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou hoje, em Bruxelas, "absolutamente lamentável" a situação a que se chegou nas reivindicações dos professores, afirmando que "o Ministério da Educação tem responsabilidades nesta matéria".

"Julgamos que é no mínimo estranho que as avaliações que os professores estão a fazer este ano sejam tão importantes e as que fizeram durante 10 anos não tenham importância nenhuma e nem sequer contem como tempo de serviço no descongelamento de carreiras", começou por referir, quando questionada sobre os serviços mínimos decretados para a greve dos professores às avaliações, atualmente em curso.

Para Catarina Martins, "uma postura autoritária para não respeitar a carreira dos professores e a sua importância não é seguramente o caminho que é necessário, nem é aquele que está no Orçamento do Estado, que é uma lei que foi votada no parlamento e que diz expressamente que o tempo de serviço dos professores deve ser contado e que o Governo deve negociar com os professores".