Actualidade

O Cistermúsica 2018 reúne em Alcobaça músicos de mais de 20 países, que realizarão 40 concertos ao longo de um mês de festival, que tem por objetivo celebrar um mundo multicultural e sem fronteiras.

"Pela primeira vez, o Festival assume uma matriz de manifesto contra o fecho de fronteiras e a xenofobia", disse hoje à agência Lusa Alexandre Delgado, diretor do Cistermúsica, que, na edição de 2018 vinca a sua matriz universalista juntando em Alcobaça "músicos de mais de 20 países de todo o mundo".

Com arranque marcado para sexta-feira, o Cistermúsica 2018, que hoje foi apresentado à imprensa, vai prolongar-se até ao dia 29 de julho com a apresentação de 40 concertos que fazem parte da "Programação Principal", da 'Off', dedicada a um público mais alternativo e da "Júnior e famílias", com iniciativas para os mais pequenos.