Actualidade

O ministro brasileiro do Meio Ambiente, Edson Duarte, prometeu hoje "tolerância zero" contra o "desmatamento ilegal no Brasil", disse hoje o Fórum de Florestas Tropicais que ocorre esta semana, nos dias 27 e 28 de junho.

Realizado em Oslo, na Noruega, esta é a principal conferência global sobre florestas tropicais e clima.

O evento coincide com a data que assinala os dez anos de criação do Fundo Amazónia, um mecanismo que visa a captar doações para investimentos não-reembolsáveis e configura a primeira experiência de pagamentos por resultados de REDD+ no Brasil.