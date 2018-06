Actualidade

Um dia "de festa para as crianças e famílias", de entrada livre, marca a despedida do Teatro Municipal Maria Matos, enquanto espaço gerido pela Câmara de Lisboa, a 14 de julho, antes de ser concessionado a privados.

"Realiza-se no dia 14 de julho a última edição do aoarlivre, um programa concebido especialmente para famílias e crianças, de entrada livre, das 15:00 às 22:00, que encerra este capítulo da vida do Maria Matos Teatro Municipal", refere aquele equipamento cultural, num comunicado hoje divulgado.

No jardim do Bairro das Estacas, junto ao teatro, irão realizar-se dez oficinas, "para pais e crianças, desde oficinas científicas, oficinas de conceção gráfica e impressão de cartazes a oficinas artísticas".