Actualidade

A Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, confirmou hoje ter sido alvo de buscas que visaram a adjudicação por concurso público da empreitada de requalificação de um espaço de jogo e recreio num estabelecimento de ensino.

Numa resposta escrita enviada à agência Lusa, a autarquia, presidida por Cidália Ferreira, eleita pelo PS, esclarece que as buscas decorreram "esta manhã, entre as 09:00 e as 12:30".

Segundo a mesma informação, as buscas estão relacionadas com "um contrato decorrente da adjudicação por concurso público de empreitada para requalificação de um espaço de jogo e recreio num estabelecimento de ensino" cujo nome não foi revelado.