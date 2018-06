Actualidade

A Câmara de Santa Maria da Feira confirmou hoje que a Polícia Judiciária realizou buscas nas instalações da autarquia, ficando na posse de documentação relativa à empresa que faz a manutenção dos jardins do centro de congressos Europarque.

"A Polícia Judiciária veio cá no âmbito de um processo do Ministério Público de Lisboa relativo à empresa que venceu o nosso concurso público para a manutenção dos espaços verdes do Europarque e demos-lhe toda a informação que nos pediu", revelou à Lusa o presidente da Câmara da Feira, Emídio Sousa.

Em causa está a firma AmbiGold e a alegada acusação de corrupção contra Carlos Eduardo Reis, que, segundo o autarca da Feira, será de Braga e "é um dos sócios da referida empresa".