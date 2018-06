Actualidade

O Arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, promove no sábado um 'open studio' com os artistas Pedro Tropa e Ricardo Jacinto, um espetáculo integrado no projeto "Geometria Sónica", revelou a instituição açoriana.

O projeto "Geometria Sónica", iniciado com a "Exposição-Índice", surgiu em protocolo com a estação pública RTP, desenvolvendo uma "produção artística expositiva e performativa".

Resultante das residências artísticas, o projeto de Ricardo Jacinto e Pedro Tropa "tem vindo a ser desenvolvido desde 18 de junho, e será apresentado no 3.º ciclo expositivo deste projeto, em janeiro de 2019", diz o Arquipélago, sendo que já este sábado há, entre as 14:00 e as 16:00, uma primeira amostra do trabalho de ambos.