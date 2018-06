Actualidade

(NOVO TÍTULO E CORREÇÃO DOS PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO PARÁGRAFOS) Redação, 27 jun (Lusa) - A câmara ajudicatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) da UEFA anunciou hoje ter decidido excluir os italianos do AC Milan da próxima edição das competições europeias de futebol.

Em comunicado, o corpo presidido pelo jurista português José Narciso da Cunha Rodrigues explicou que a decisão se deve à quebra nas regras do 'fair play' financeiro, em particular "o requerimento de 'break even'", ou seja, o clube passou o ponto em que um projeto atinge um equilíbrio entre as receitas e as despesas que gera.

"O clube está excluído de participar na próxima competição da UEFA para a qual se qualifique dentro das duas próximas temporadas", revela o comunicado, explicando ser uma competição em 2018/19 ou 2019/2020.