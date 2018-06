Actualidade

As câmaras de Cascais, Esposende, Gaia e Famalicão confirmaram hoje buscas da Polícia Judiciária (PJ) nos serviços, por suspeitas de crimes económicos, mas salientam que as investigações envolvem entidades exteriores aos municípios e que estão a colaborar com as autoridades.

"A Câmara de Cascais confirma as diligências judiciais que, não tendo direta ligação a atividade municipal e envolvendo apenas terceiros, tiveram da parte da autarquia a melhor cooperação", afirmou, em comunicado enviado à Lusa, a autarquia presidida por Carlos Carreiras (PSD).

Na mesma nota sublinha-se que "nenhuma das entidades alvo da investigação tem qualquer tipo de contacto e/ou relação com a Câmara Municipal de Cascais" e, como tal, "nunca existiu qualquer contratação de serviços" ou de produtos.